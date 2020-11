Hiilgav eeltöö: Toyota nägi Elfyn Evansis midagi, millest paljud aru ei saanud

Enne Toyotaga liitumist oli Evans võitnud ühe WRC-ralli, MM-tiitli eest võitlemisele polnud ta isegi lähedal olnud. Fowleri sõnul tegi Toyota korraliku eeltöö, tänu millele saadi aru, et Evans on võimeline palju enamaks.

"Elfyn on kogu hooaja suures mängus olnud. Tema kiirus ei üllata meid. Uurisime väga põhjalikult, miks sõitjad on osadel rallidel kiired ja teistel mitte nii kiired. Kui analüüsisime Elfyni viimaste aastate esitusi, nägime, et tema palkamisest võib midagi ilusat tulla," rääkis Fowler portaalile DirtFish.

"Ta oli meiega liitumiseks valmis. Nagu ütlesin, ta pole mind üllatunud, vaid on lihtsalt oma võimed realiseerinud. Elfyn on sõitja, kes näeb väga kõvasti vaeva ja ta väärib praegust positsiooni igati," lisas ta.

Ükskõik, kas MM-sarja viimane etapp Monzas saab toimuda või mitte, on Evansi positsioon väga hea. Tema edu on tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees 14 punkti, Hyundai duo Thierry Neuville ja Ott Tänak kaotavad vastavalt 24 ja 28 punktiga. Maksimaalselt on laual veel 30 punkti.

Monza etapp peaks toimuma 4.-6. detsembril.