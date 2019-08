Heasse vormi tõusnud Andreas Mikkelsen: sellist sõidutunnet pole mul ammu olnud

Soome ralli on norralase jaoks olnud alati keeruline ning tänavune neljas koht oli tema parima tulemuse kordamine.

"See tähendab mulle väga palju. Sain väga hea enesetunde auto osas, eriti, kui võrrelda mulluse Soome ralliga," rääkis Mikkelsen WRC kodulehel. "Soome on meie jaoks alati raske olnud ja siia tulla ning hea tulemus välja sõita annab väga hea tunde."

"Neljas koht ei ole muidugi perfektne, aga samas edasiminek on olnud suur," jätkas norralane. "Suured õnnitlused ka Hyundai tiimile, kes on viimased kuus kuud auto kallal töötanud. Tulemused on nüüd hakanud selgelt paistma."

Soomes head kiirust näidanud Mikkelsen avaldas ühtlasi, mis Soomes edu tõi. "Eks see oli mitmete asjade kokkulangemine, aga suurima panuse andis vedrustus ja keskdiferentsiaal. Tunnen end nagu vanadel aegadel. Saan autoga katsetada ja teha, mida tahan ning seda tunnet pole mul enam ammu olnud."

Hooaja üldarvestuses hoiab Mikkelsen 71 punktiga viiendat kohta.