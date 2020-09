Head uudised Eesti rallifännidele: WRC etapp Horvaatias on vägagi tõenäoline!

Elfyn Evansi võit läinud nädalavahetusel Türgi rallil ja Sebastien Ogieri katkestamine eelviimasel katsel muutis MM-sarja üldseisu intrigeerivaks. 31-aastane waleslane Evans, kes võitnud karjääris vaid kolm MM-etappi, juhib sarja 18 punktiga kuuekordse maailmameistri Ogier' ja 27 punktiga tiitlikaitsja Tänaku ees. Eestlasega samal pulgal on ka 19-aastane Kalle Rovanperä. Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville jääb Evansist maha 32 silmaga.

Türgis pakiti rallipark lahti teadmisega, et laual on veel maksimaalselt 60 punkti (rallivõit annab 25 ja punktikatse võit 5 punkti), kuid iga hetk võib tulla ka uudis, et hooaeg pikeneb ühe või isegi kahe ralli võrra. Räägitud on veel ühest Itaalia etapist Monza ringrajal, mida portaali DirtFish andmetel (15. septembri seisuga) kaalutakse kalendrisse lisada detsembri esimeseks nädalalõpuks (3.-6. detsember).