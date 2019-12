Hea märk autoralli MM-sarjale? Sel nädalal testiti Citröeni WRC masinat

Nimelt testis sel nädalal Citröeni masinat 36-aastane Prantsusmaa rallisõitja Yoann Bonato.

Juba varasemalt teatas Budar, et Citröen on nõus erasõitjatele ja -tiimidele soovi korral Citröeni masinaid rentima või müüma. Rahvusvahelises meedias on hakatud spekuleerima, et Citröeni masinad soovib MM-sarja tagasi tuua Prantsusmaa erafirma PH Sport.

PH Sport on varasemaltki Citröeniga koostööd teinud. 2016. aasta hooajal võttis firma enda kanda Citröeni masinate eest hoolitsemise autoralli MM-sarjas, et autotootja ise saaks keskenduda WRC auto arendamisele 2017. aasta hooajaks. 2016. aastal said Abu Dhabi Total World Rally Team'i nime all osadel MM-rallidel võimaluse kihutada teiste hulgas ka Kris Meeke, Craig Breen ja šeik Khalid Al Qassimi. Kris Meeke toona koguni kahel etapil triumfeeris, kui oli esimene Portugalis ja Soomes.

Yoann Bonato on juba pikalt PH Spordi jaoks testinud Citröeni masinaid, varasemalt on ta kihutanud Citröeni C3 R5-autoga.