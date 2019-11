Hayden Paddon kaotas põlengute tõttu viimase õlekõrre: minu rallikarjäär on ilmselt läbi

Uusmeremaalane pidi Austraalias startima Ford Fiesta WRC-ga, et ennast võistkondadele tulevaks hooajaks näidata. Sama kehvasti läks Paddonil ka Soome ralliga - ta lõhkus testisõidul Fordi nii põhjalikult ära, et ta ei saanud Soomes startida.

"Kogusime sõpradelt ja toetajatelt nende kahe etapi jaoks 600 000 Uus-Meremaa dollarit (350 000 eurot - toim). Lõpuks ei saanud me selle eest mitte midagi. Kindlasti sõi see emotsionaalselt ka meie toetajaid," rääkis 32-aastane Paddon väljaandele 1News.

"Kõige kurvem, et mul pole tekkinud korralikku šanssi, et ennast näidata ja WRC-sarja tagasi murda. Kui paljud sõitjad ootavad ja loodavad, et keegi nende uksele koputab, siis mina olen üritanud olla proaktiivne. Vähemalt saan öelda, et üritasin. Tundub, et WRC-jumalad lihtsalt ei tahtnud, et ma tagasi tuleks," lisas ta.

Paddon viitas, et tema WRC-karjäär on läbi. "See oli ilmselt meie viimane MM-ralli. Paljud inimesed on mingu tegemistesse raha pannud, aga nüüd on vahendid otsas. Lõpujoon on lähedal. Ma ei anna kunagi alla, aga on aeg minna koju ja asjade üle järele mõelda. Me ei saa kõiki munasid ühte korvi panna, mootorispordimaailmas on toimub ka palju muud, millele keskenduda."

Seega jääb Paddoni arvele ilmselt üks WRC-etapi esikoht. See tuli 2016. aastal Argentinas. Poodiumikohti tuli 81 MM-ralli jooksul kaheksa.