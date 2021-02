Häirekell Arktika ralli eel? Thierry Neuville: Hyundai tundub aeglasem kui aasta tagasi

Erinevalt näiteks eelmise aasta Rootsi rallist, kus lund oli vähem kui kruusa ja muda, on Lapimaal tõeline talv. Kuigi on oht, et nädalavahetusel kerkivad temperatuurid plusspoolele, ei saa sõitjad Rovaniemi ümbruse olude üle kurta.

"Võrreldes Rootsiga on erinevus väga suur. Esiteks on siin palju lund, eriti pärast eilset sadu. Pealegi pole siinne lumi märg nagu Belgias või jäine nagu Rootsis, vaid pehme. Seega ei saa vallidele eriti loota. Katsed on väga kitsad ja tehnilised. See on tõeline väljakutse. Pealegi on siin kohati nii palju värsket lund, et me ei saa tihtipeale aru, kus on tee ja kuhu me sõidame," rääkis Neuville väljaandele La Derniere Heure.

Neuville läheb Monte Carlo ralli tulemuste põhjal esimesel võistluspäeval rajale kolmandana. Eespool stardib Toyota duo Sebastien Ogier ja Elfyn Evans, kohe belglase järel kolmas Toyota sõitja Kalle Rovanperä. Monte Carlos katkestanud Ott Tänak ja hooaja esimest MM-rallit sõitev Craig Breen on veelgi tagapool.

"Ma ei kurda, et Ogier ja Evans minust eespool stardivad. Aga pean oma tiimikaaslastega kontakti hoidma, sest neil on stardikohaga eelis. Pean iga hinna eest vältima olukorda, kus tuleb laupäeval teistele teed puhastada," ütles Neuville ja lisas, et parim stardikoht on tema arvates 53.

"Mind ei üllataks, kui reede õhtul juhiks näiteks Teemu Suninen või Craig Breen," lausus Neuville.

Hyundai sõitjad Ott Tänak, Craig Breen ja Thierry Neuville jõuluvana külastamas. Foto: Hyundai Motorsport

Kui olud on enam-vähem võrdsed, annab Neuville eelise Toyota sõitjatele.

"Ma ei usu, et Hyundai on siin võrreldes Toyotaga konkurentsivõimelisem kui Monte Carlos. Nende baas on Jyväskyläs ja nad on saanud taolistes oludes rohkem testida. Ka meie oleme testinud, aga ma pole sada protsenti rahul. Auto tundub aeglasem kui eelmisel aastal. Võib-olla on põhjus selles, et ka trass on aeglasem. Või on asi Pirelli rehvides. Arvan, et Toyotade vastu läheb raskeks. Kui peaksin valima ühe Toyota, siis meile oleks kõige parem kui võidaks Kalle Rovanperä," rääkis Neuville avameelselt.

Belglane lisas, et ralli lõppedes jääks ta rahule poodiumikohaga.

"Seda juhul, kui kõik läheb hästi. Kõik sõltub kahest reedesest katsest. Meie eesmärk on olla Ogier'st ja Evansist eespool ja koguda võistkonnale häid punkte. Aga kordan, et kuigi mulle meeldib lumel sõita, pole eesmärgi täitmine üldse lihtne."