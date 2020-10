Gustav Kruuda: reedel peaksime saama infot, kuidas ralliaasta lõppeb ja kuidas järgmine käima läheb

WRC-sarja kalendri osas on olnud kogu tänavuse aasta jooksul palju segadust. Nimelt pole jätkuvalt teada, kas Monza ralli lisandub kalendrisse veel või mitte. Lisaks kirjutas mainekas ralliportaal DirtFish täna, et pole välistatud ka Belgia MM-etapi ära jäämine. Rallimaailmas loodeti uudiseid nii käimasoleva kui järgmise aasta plaanide kohta täna, kuid FIA ega WRC-sarja promootorid ühtegi avaldust neljapäeval ei teinud.

Rallisõitja Gustav Kruuda sõnul teeb teadmatus sõitjate jaoks keeruliseks ka taktika valimise. "Kuna sõitjad ei tea, palju punkte on jagada, siis on raske end kuhugi positsioneerida: kas pean lõpetama selle ralli kuuendana, viiendana või kolmandana?," rääkis Kruuda ERR-ile. "Praegu ei tea sõitjad, kas jagatakse 30, 60 või 90 punkti. Natuke on küll raske ennast sättida. Eriti Elfyn Evansil, kes juhib ja kellele oleks see teadmine kõige olulisem. Viimaste juttude järgi olen kuulnud, et võib-olla Monza ralli ikkagi lisatakse kalendrisse, mis meile kui eestlastele peaks olema väga positiivne - see tähendab 30 lisapunkti, kui punktidega mingit liigutust ei ole. Täna oli FIA-s järgmise aasta kalendri osas koosolek. Arvan, et homse päeva jooksul peaksime saama päris palju uut informatsiooni, kuidas see aasta lõppeb ja kuidas järgmine aasta käima läheb."

