Tänavusel hooajal on autoralli MM-sarjas seni sõidetud kolm etappi. Pärast kalendri muutmist on praeguse seisuga kavas veel viis osavõistlust. Nüüd liiguvad aga asjad selles suunas, et kalendrisse lisandub veel üks ralli. Seega võib aasta lõpuks toimuda üheksa MM-etappi. Erinev rallide arv tähendab Tänaku jaoks erinevaid võimalusi MM-tiitli jahtimisel.