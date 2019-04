Gary Neville tunnistas eksimust: ma ei uskunud, et Liverpooli ost nii edukaks kujuneb

Neville arvas eelmise aasta jaanuaris, et Van Dijk ei ole väärt 75 miljonit naela, mida Liverpool tema eest Southamptonile maksis.

"See ei olnud tehing, mis oleks mind üllatanud, kuid hind oli küll ootamatu. See oli nagu Kyle Walkeri siirdumine Manchester Citysse (maksis 50 miljonit - toim.). Kuid kui nüüd tagantjärele seda 12 kuud vaadata, siis tuleb Van Dijki tunnustada. Ta on olnud tõeliselt väljapaistev," kiitis Neville Hollandi koondislast.

Inglane tegi ka uhke võrdluse Manchesteri legendidega: "Kui ma vaatan tagasi oma karjäärile, siis meil olid Gary Pallister, Jaap Stam ja Rio Ferdinand - need olid mängijad, kes muutsid kõik teised jalgpallurid enda ümber väga enesekindlaks."