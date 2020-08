FOTOD | Thierry Neuville võitis Alba ralli Ott Tänaku ees 22,4 sekundiga

Ott Tänak Alba rallil

Viimasel katsel kaotas Tänak Neuville'ile 1,3 sekundit. Lõpuks jäi kahe mehe vahe 22,4 sekundit.

8. katse: Neuville'ile taas katsevõit (aeg 5.59,7), Tänak kaotas talle 0,9 sekundiga, Loubet 4,3 sekundiga. Üldarvestuses kasvas Neuville'i edu Tänaku ees 21,1 sekundile.

Üldseis peale 7. katset: 1. Neuville 48.41,1, 2. Tänak +20,2, 3. Loubet +48,3, 4. Pedersoli +1.54,6, 5. Villa +3.59,5, 6. Pedro +4.33,3.

Tänak sõitis 7. kiiruskatsel välja teise aja, kaotades Neuville'ile 0,8 sekundit.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-itaalias-jarveoja-laheme-igale-katsele-taiega-peale?id=90621993

Üldarvestuses on Neuville´i edu Tänaku ees juba 19,4 sekundit. Loubet on aga juba 39,2 sekundi kaugusel.

Järjekordne etapivõit belglasele! Tänak saabub finišisse teise ajaga 4.02,3.

Ralli üldliider Neuville sõidab prantslasest neli sekundit kiiremini ja saab ajaks 3.59,7.

Kuues kiiruskatse on alanud ja esimesena on finišis noor prantslane Loubet (4.03,7).

Üldarvestuses juhib rallit Neuville. Lähim jälitaja Tänak jääb maha 16,8 sekundiga, Loubet aga 35,2 sekundiga.

Neuville võitis järjekordse kiiruskatse. Tänak jäi 3,1 sekundit maha, Loubet 11,6.

Neuville kasvatas oma edu Tänaku ees 13,7 sekundile.

Tänak kaotas Neuville´ile üle kuue sekundi. Eestlase aeg on 9.37,7.

Neuville edestas noort konkurenti ligi kaheksa sekundiga. Belglase aeg on 9.31,1.

Loubet on jõudnud esimesena finišisse. Noore prantslase aeg on 9.39,2.

Tere tulemast tagasi! Tundub, et neljanda katse start on juba antud.

Nüüd on aeg väikeseks pausiks. Eeldatavalt kell 13.29 algab neljas katse.

Üldseis kolmanda katse järel: Neuville, Tänak (+7,1), Loubet (+15,5)

Kolmandal katsel näitas kiireimat aega Neuville. Teisele kohale jäi Tänak (+1,1) ja kolmandale Loubet (+8,3).

Kolmanda katse start on antud!

https://twitter.com/DirtFishRally/status/1289825505831600131?ref_src=twsrc%5Etfw

Samast otsepildist näeb ka 6. ja 9. katset.

Kell 10:34 algavast katsest näeb ka otseülekannet. Pöidlad pihku, et sealne kohalik nett vastu peab! https://www.youtube.com/watch?v=l9ZwD9xgLDQ

Üldarvestuses juhib siiski Neuville ajaga 15.40,3, teisel kohal on Tänak (+6,0) ja kolmandal Loubet (+11,7).

Tänak on olnud seni teise katse kiireim! Eestlane sai ajaks 6.03,6. Neuvillel on kirjas teine (+0,2) ja Loubetil kolmas aeg (+4,1).

Teine katse algab minuti pärast!

Itaallastel on ajavõtmises suur segadus ja esialgu edastati vale info. Avakatse järel juhib rallit hoopis Thierry Neuville (9.36,5), kellele järgneb Tänak (+6,2) ja Loubet (+7,6).

Esimese katse järel on liider Loubet. Teisel kohal püsib Neuville, kolmandal Tänak. Eestlane kaotab liidrile 28,6 sekundiga, Neuvillelele 6,2.

Ott Tänaku esimese katse aeg tuleb 9.42,7. Ei tea, kas probleem on itaallaste ajavõtmises või vaevas eestlast mingi mure...

Noor prantslane Pierre Louis Loubetil on küllap probleeme, Thierry Neuville on temast rohkem kui kaks minutit kiirem (7.05.0)

https://twitter.com/DirtFishRally/status/1289810864783024130?ref_src=twsrc%5Etfw

Uue info kohaselt on esimene katse edasi lükatud, sest rajale on saabunud kiirabi. Teadaolevatel andmetel ei vaja arstiabi ükski ralliga seotud isik. 1. katse algusaeg on nüüd 9.27.

Tere hommikust, rallisõbrad! Esimene auto peaks olema rajal ning stardivahed on täna üks minut. Seega alustab Ott Tänak oma sõitu kell 09:21.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-itaalias-i-mis-teeb-alba-ralli-eesti-fanni-tuliselt-kadedaks-ehk-mida-neil-on-ja-meil-ei-ole?id=90617467

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/video-vaata-pardakaamerast-kuidas-ott-tanak-alba-ralli-testikatsel-kihutab?id=90617011&fbclid=IwAR0h4qLD2R2CDv6s9jPZYdNu6VGUKI_gRCQLJf9oTGLKD8kRKc8b98kJy4c

Tänak käis veel testikatsel ka kaheksas kord, saades ajaks 1.56,9. Üldseisus see muudatusi ei toonud.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-itaaliast-ott-tanak-alba-ralli-testikatsel-kogume-kilomeetreid-katsume-olukorrast-maksimumi-votta?id=90616771

Tänak läbis testikatse seitsmes kord ja sai ajaks 1.56,8. Rohkem eestlane enam sõitma ei lähe. Talle jäi kirja päeva teine aeg:

Tänak ütles Delfile ja Eesti Päevalehele, et on senise testisõiduga rahule jäänud. Ajad lähevad küll natuke viletsamaks, kuid see on asfaldirallil tavaline, sest iga katsega tuuakse teele sodi juurde.

Tänak läbis testikatse kuues kord ja sai ajaks 1.54,5. Tema parim on endiselt 1.53,8, mis on päeva teine tulemus Pierre-Louis Loubet järel (1.53,2).

Tänak ja Neuville said testikatse jaoks oma garaaži.

Tänak kinnitas Delfile ja Eesti Päevalehele, et nad võtavad testikatsest maksimumi ehk läbivad seda nii palju kui võimalik. Testikatse jääb avatuks meie aja järgi kella 13.30-ni.

Tänak on koos Breeni ja Sordoga kõige aktiivsem testikatse läbija. Viiendat korda seda sõites saab Tänak ajaks 1.54,3. Hetkel on paremusjärjestus järgnev:

Tänaku neljas testikatse läbimine annab ajaks 1.54,4. Tema parim on endiselt 1.53,8.

Tänak on läbinud testikatse ka kolmandat korda, kuid oma aega ei parandanud. Ta sai kirja 1.54,8. Esikolmik püsib muutumatu, neljas on Breen ajaga 1.55,7

Tänak on saanud siiani testikatsel aegadeks 1.53,8 ja 1.54,8 ning on sellega teisel kohal. Liider on samuti Hyundai WRC masinaga kihutav 23-aastane prantslane Pierre-Louis Loubet ajaga 1.53,2. Thierry Neuville on kolmas ja kaotab Tänakule 0,2 sekundiga.

https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-itaalias-i-suur-ralli-mida-koroonapandeemia-tottu-justkui-ei-oleks?id=90615749

Mida ütles Neuville ralli eel: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/thierry-neuville-ees-seisab-vaga-tahtis-nadalavahetus-sest-asfaldirallisid-on-tavaparasest-rohkem?id=90615029

Alba ralli toimub kolmel kiiruskatsel, mida kõiki läbitakse kolm korda.

Mida rääkis Tänak Alba ralli eel: https://sport.delfi.ee/news/auto/wrc/delfi-video-itaaliast-ott-tanak-alba-ralli-eel-eesmark-on-tunnetust-saada-ja-asfaldil-autot-testida?id=90614259