FOTOD | Tänaku suurtoetajat Oleg Grossi ja veel viite sporditegelast pärjati EOK teenetemärgiga

EOK kõrgeima tunnustuse, Eesti Olümpiakomitee teenetemärgi pälvisid:

• Anu Karavajeva, võrkpalli edendaja

• Indrek Saar, endine kultuuriminister

• Kristjan Port, EOK treenerite kutsekomisjoni esimees ja dopinguvastase võitluse eestkõneleja

• Muza Lepik, pikaajaline koondiste spordiarst

• Oleg Gross, pikaajaline autospordi toetaja

• Tiit Karuks, spordiajakirjanik

EOK president Urmas Sõõrumaa: “EOK teenetemärgi laureaadid on kõik inimesed, kelle tegevus spordivaldkonnas on olnud erakordselt silmapaistev ja teedrajav. Aitäh neile panuse eest Eesti spordi ja olümpialiikumise arengusse!”

Oleg Gross: “Selline tunnustus innustab rohkem toetama. Olen seda ka teistele ettevõtjatele maininud, kellel see võimalus on. Tänan, et mind on märgatud. Üritan seda jätkata!”

Tiit Karuks: “Ajad muutuvad, poliitikud tulevad ja lähevad, sport jääb! Iga tunnustus on oluline, aga ma pole läbi elu seda tööd teinud, et tunnustatud saada. Kui inimesel kattuvad töö ja hobi, on see haruldane kooslus!”

Anu Karavajeva: “Mul tulid pisarad silma seda uudist teada saades! Tänan südamest!”

EOK annab teenetemärke välja alates 2006. aastast ja selle on pälvinud 68 inimest.