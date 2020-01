Tänak sõnas oma tänukõnes: "Martin on muidu autos kõva jutumees, aga kõnet ta ei tahtnud pidada. Ma pean ise rääkima. See on suur kergendus meile, et see on lõpuks tehtud. Polnud igav tee, oli täitsa huvitav. Takistusi oli kõvasti, eks ma ise olin peamine takistus. Mul oli lapsest peale vaid üks eesmärk."

Tänak lisas, et tiitli võitsid nad juba eelmisel aastal ja seega tuleb neil alustada uuesti. "Hoiame pead maas ja oleme valmis taas kõvasti tööd tegema," kinnitas ta.

Tänakule ja Järveojale andis auhinna üle nende mänedžer Markko Märtin. "Täna võime öelda, et 2019. aastal võidetud autoralli maailmameistritiitel on täiesti Eesti oma. See on saavutatud Eesti meeste poolt, Eesti toetajate ja rahadega. Mõistagi on Ott ja Martin meie kangelased."

Parima kardisõitja auhinna teenis Sten Dorian Piirimägi, aasta rahvasportlaseks nimetati Jaspar Vaher.

Uudist täiendatakse.