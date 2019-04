FOTOD | Politsei eskortis Ott Tänaku ja Martin Järveoja turvaliselt läbi linna kinosaali

Ott Tänak ja Martin Järveoja enne teekonna algust. Foto: Politsei- ja Piirivalveamet, Facebook

Ott Tänaku ja Martin Järveoja istumise all olevat Toyota WRC-autot sai näha Tallinna linnatänavatel, kuna rallimehed sõitsid sellega filmi „Ott Tänak: The Movie“ esilinastusele. Et teekond Peetrist kesklinna oleks ikka piisavalt turvaline, siis saatsid politseinikud rallimehed ilusasti punktist A punkti B.