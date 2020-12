FOTOD | Läti rallisõitja tegi Monza rallil karmi avarii

Sotsiaalmeedias ilmunud piltidelt on näha, et Sesksi masin sai avarii tulemusel tõsiselt kannatada. Mis täpsemalt lätlastega juhtus, pole veel teada. Õnneks on Sesksi ja tema kaardilugeja Renars Francisega endiga kõik korras.

Lätlased hoidsid seitsmenda kiiruskatse eel JWRC-s teist kohta, kaotades rootslasest liidrile Tom Kristenssonile 2.20,2. Sesksi õnnetuse järel tõusis juunioride arvestuses teiseks Paraguay sõitja Fabrizio Zaldivar, kuid tema kaotab Kristenssonile juba ligi seitsme minutiga. Kolmandat kohta hoiab britt Bell Ruairi (+9.44,3).