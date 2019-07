FOTOD | KARM! Esimest päeva Fordi testinud Hayden Paddon käis kohe üle katuse ja võib Soome rallilt eemale jääda

Internetiavarustesse ilmunud fotolt on näha, et uusmeremaalase avarii oli päris korralik ja hinnalist sõiduvahendit ootab ees remont. Väidetavalt on kahjustused nii suured, et Paddon ei saagi Soomes starti tulla.

Malísimas noticias para Hayden Paddon. En los test previos al Rally de Finlandia se salía de pista dejando bastante maltrecho el Ford Fiesta WRC.



Vía: Ylivaa Media pic.twitter.com/UeJK87smqf — Pé Á Chapa - Staroil (@PeAChapaRacing) July 29, 2019

🙃 What starts bad... finish good. Go @HaydenPaddon 💪💪💪 Pic from unknown source pic.twitter.com/3S3XEDVGhL — eWRC-results (@eWRCresults) July 29, 2019

Paar tundi varem teatas Paddon Twitteris, et kõik sujub suurepäraselt. "Olen väga õnnelik, et sain autos kohe tunde kätte. Tundub, nagu ma polekski kunagi eemal olnud. Nüüd jätkame kilomeetrite kogumise ja seadistamisega," kirjutas ta.

Varasematel hooaegadel on uusmeremaalne võistelnud Hyundai ridades, aga seekord panustas Lõuna-Korea autotootja teistele sõitjatele. Juuni lõpus teatas hoopis M-Sport, et annab Paddonile võimaluse ennast näidata.

"Usun, et mu sõidutunnetus tuleb kiirelt tagasi. Ma pole kaheksa kuud WRC-autoga sõitnud, aga kohalikel rallidel olen saanud võistelda. On selge, et Ford käitub teistmoodi kui Hyundai, aga ma ei muretse. Soome ralli on mu lemmik. Hea tulemus oleks esiviisikus lõpetamine, aga loomulikult tahan paremat kohta," sõnas Paddon juuli alguses.

Mullu sai Paddon Soomes neljanda koha.