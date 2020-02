FOTOD | Jari-Matti Latvala avalikustas, milline näeb tänavu välja tema Toyota

View this post on Instagram

Here will be our new colors for 2020! I’m really grateful to have the opportunity to compete in some #WRC events this season and this is thanks to the support of my partners @gigapotti , Antti, Top Building Oy, @michelinmotorsport and Viita. 🙏🏼 . Uusilla väreillä vuoteen 2020! Olen todella kiitollinen mahdollisuudesta kilpailla muutamassa WRC kilpailussa tällä kaudella, josta kiitos kuuluu tukijoilleni Gigapotti, Antti, Top Building, Michelin ja Viita. 🙌🏼 . . . #wrc #toyota #gigapotti #antti #michelin #topbuilding #Viita #latvalamotorsport