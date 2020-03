FOTOD JA VIDEO | Esapekka Lappi masin läks põlema, mehed põgenesid autost

Otseülekandest võis näha, kuidas Lappi kaardilugeja Janne Ferm juba autost väljas tee peal jooksis, samal ajal kui Lappi põleva auto ohutusse kohta toimetas. Auto musta tossu sisse jätnud, tegi Lappi kohe ka ise sellest putket.

Lappi andis WRC All Live'ile intervjuu enda põleva auto taustal: "Sain finišis teada, et auto põleb. Janne avas ukse ja ütles, et põleb. Ma ei saanud aru, kui tõsine tulekahju on, üritasin veel sõita, aga see ei kustunud ära. Õnneks on meiega kõik korras. Me ei tea, mis selle põhjendas, meil polnud katsel mingeid vahejuhtumeid. Kui kaotasin lõpuks pidurid, sain aru, kui kõvasti see põleb ja hüppasin ka ise välja."

Seitsmes katse sai saatuslikuks ka Dani Sordole (Hyundai), kes 26. kilomeetril samuti suitseva masina teele seisma jättis.







