FOTOD | Hyundai avaldas pildid 2020. aasta võistlusmasinast. Tänak: olen veendunud, et suudame tiitlite eest võidelda

"Mul on olnud aega nüüd veidi oma uues kodus Hyundais kohaneda ja olen kindlasti saanud sooja vastuvõtu osaliseks," rääkis Tänak pressiteate vahendusel. "Tunnen juba, et liigume õiges suunas. Tiim on juba meeskondliku MM-tiitliga tõestanud, et nad suudavad võita. Minu esmamuljed autost on suurepärased ja olen veendunud, et suudame tiitlite eest võidelda."

Hyundais teevad tänavu täishooaja kaasa Ott Tänak ja Thierry Neuville, kolmandat autot hakkavad jagama Dani Sordo ja üheksakordne maailmameister Sebastien Loeb.

MM-sarjaga tehakse algust juba järgmisel nädalal Monte Carlos.