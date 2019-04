FOTOD | Filmi vaatamise järel tuli kaamerate ette astuda nii Tänakul, Järveojal kui ka Märtinil

Madis Kalvet reporter RUS 16

Ott Tänak oli filmi lõpptulemusega rahul. Foto: Scanpix

Neljapäeva õhtul esilinastus rallimehest Ott Tänakust valminud film „Ott Tänak: The Movie“. Ühise filmivaatamise järel tuli kõigil asjaosalistel värskeid muljeid jagada. Kui Tänak on filmi peategelane, siis Järveoja on võislusrajal tema lähim abiline ning Märtin tõi mentorina filmi tegemise idee esimesena Tänakuni. Tallinnas oli teiste seas kohal ka nüüdseks endine M-Spordi boss Malcolm Wilson, kes on olnud nii Tänaku kui ka Märtini ülemuseks.