FOTO | Soome rallil leidub ikka täielikke idioote

Madis Kalvet reporter RUS

Pealtvaataja testikatse ajal tee ääres jalutamas. Foto: Ekraanitõmmis, Twitter

Rallisõprade ootus on läbi ning suvepausi järel on algust tehtud Soome ralliga. Esmalt on kavas loomulikult testikatse. Nagu näha, siis suvepaus on olnud pikk ning Soome ralli testikatse on publiku seas osutunud ülimalt populaarseks.