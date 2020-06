FOTO | Ott Tänak tegi koduhoovis "avarii": võistlusrajal või kodus... Alati kompan piire

Ott Tänak Foto: TT News Agency via Reuters/Scanpix

Autoralli valitsev maailmameister Ott Tänak postitas Instagrami vahva foto, kust on näha, et tal on kodus maatöid tehes ka väike äpardus juhtunud. Nimelt vajus väike traktor metsatööde käigus külili.