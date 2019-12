FOTO | Ilus žest: Martin Järveoja pani ainulaadse mälestuseseme heategevuslikule oksjonile

"Loodan südamest, et särk, mida kandsin enda unistuse täitumise ajal Hispaanias, aitab täita nüüd kellegi teise unistuse! Vähiravifondi “Kingitud Elu” Facebooki lehel on käimas oksjon, kus on võimalik pildil olev ajalooline särk endale soetada. Oksjoni tulu läheb vähihaigete toetuseks!," teatas Järveoja Instagramis.

Vähiravifond "Kingitud Elu" kirjutas Facebookis, et Järveoja perekond pöördus ise nende poole ja pakkus lahkesti välja, et tahaks heategevusse oma panuse anda.

Oksjon lõpeb kolmapäeval 25. detsembril kell 12.00.