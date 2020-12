FIA viis WRC-s läbi mitmed olulised muudatused, palju kõneainet tekitanud küsimus sai vastuse

Teatavasti on iga autoralli MM-sarja etapi viimasel katsel võimalik sõitjatel teenida lisapunkte. Kiireima aja välja sõitnud mees teenib juurde viis punkti, teine koht neli silma ja nii edasi. Meeskondlikus arvestuses Power Stage'i punktid aga arvesse ei läinud.

Nüüd teatas FIA mootorispordi nõukogu, et punktid loevad ka konstruktorite arvestuses. Selle eesmärgiks on meeskondade omavahelisele heitlusele värvi juurde anda. Sarnaselt üldisele süsteemile saab ka punktikatselt teenida tiim silmi juurde kahe sõitja pealt. Seega, kui Power Stage'il peaks esiviisikus lõpetama näiteks kolm Hyundai sõitjat, siis meeskond teenib silmi juurde neist kahe esimese pealt. Ühtlasi teatati, et punktikatse süsteemi laiendatakse ka WRC2 ja WRC3 klassidele.

Tänavusel hooajal, mis koroonapandeemia tõttu toimus lühendatud kujul, tekitas palju kõneainet küsimus, et mitu etappi on vaja, et meistritiitli saaks ikkagi välja anda. FIA teatas nüüd, et vähemalt pooled esialgses kalendris olnud rallid tuleb ära pidada, et MM-tiitel välja jagada. Tasub mainida, et juba praeguseks on selge, et Rootsi ralli jääb ära ning küsimusi on ka mitme teise võistluse kohal.

Muudatusi tuli ka testipäevade osas. Kuna uuest aastast on WRC-s rehvitootjaks Pirelli, otsustas FIA mootorispordi nõukogu, et kõik meeskonnad saavad hooaja peale üheksa testipäeva juurde.