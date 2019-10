FIA tegi Kataloonia ralli eel WRC-sarja reeglites muudatuse

Reeglimuudatus tähendab, et ralli žürii võib keelata sõitjal rallit jätkamast, kui leitakse, et katkine tuuleklaas mõjutab oluliselt sõitja ohutust. Kui masinal on tuuleklaas parandatud, võib sõitja järgmisel päeval superralli süsteemis etappi jätkata, vahendab Rallit.fi.

Lubatud on samas ka tuuleklaasi eemaldamine ja seejärel edasi sõitmine, aga sellisel juhul peab nii sõitja kui kaardilugeja kandma turvaprille või kiivrit, millel on klaas ees.

Ka tänavusel hooajal on sõitjatel juba katkise tuuleklaasiga probleeme tulnud. Näiteks Kris Meeke sõitis Tšiili rallil mitu kiiruskatset ilma esiklaasita, kuna klaas oli saanud palju viga ja põhja-iirlane otsustas klaasi lihtsalt eest võtta, et paremini näha. Kusjuures Meeke sai ka tuuleklaasi eemaldamise eest toona üheminutilise ajatrahvi, sest eemaldas selle vales kohas.

FIA lisas, et antud muudatus hakkab kehtima juba Kataloonia rallist, mis sõidetakse järgmisel nädalal.