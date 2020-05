FIA rallijuht Safari ralli korraldajate otsusest: oleme väga pettunud

"Olime väga elevil, et autoralli MM-sari naaseb pärast 18 aastat Aafrikasse. Nüüd oleme loomulikult väga pettunud, et seda tänavu ei juhtu. Eriti kahju on sellest, et Keenia valitsus ja ralli korraldajad nägid toimumise nimel tohutult vaeva. Loodame, et tuleme kriisist tugevamana välja ja ootame juba 2021. aasta Safari rallit," rääkis Matton portaalile DirtFish.

Avalduse tegi ka WRC promootor Oliver Ciesla.

"Meil on korraldajate otsusest väga kahju, aga ülemaailmset olukorda arvestades polnud neil muud valikut. Keenia ralli naasmine kuulunuks selle hooaja tipphetkede hulka," lausus ta.

WRC loodab, et hooaega jätkatakse 6.-9. augustini Soomes, aga ka selle etapi õigel ajal toimumine pole kindel.