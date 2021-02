FIA rallijuht loodab, et WRC-sari saab lähiaastatel päästeingli

2022. aastal võtavad WRC-sarjast osa Toyota ja M-Sport, Hyundai kaasalöömine on endiselt küsimärgi all.

"Usun, et järgmise homologatsioonitsükli lõpuks võib meil üks tootja juures olla. Meil olid juba varem mõned võimalused, aga COVID-19 ei aita lobitööle kuidagi kaasa. Sellegipoolest loodan, et suudame mõne tootja juurde meelitada. Ent see ei juhtu 2022. aastal," rääkis Matton.

Kui Hyundai korporatsiooni juhid otsustavad WRC-st loobuda, jääb ralli tipptasemele alles vaid kaks tootjat (pealegi toetab Ford M-Sporti vaid poole kohaga). See poleks esmakordne, sest sama seis oli ka näiteks 2000. aastate lõpus ja 2010. aastate alguses. Ent näiteks aastatel 1999-2002 oli WRC-sarjas koguni seitse tootjat.

Kokku on alates 1997. aastast WRC-autodega seotud olnud 12 tootjat: Citroën, Ford, Hyundai, Peugeot, Mini, Mitsubishi, Seat, Škoda, Subaru, Suzuki, Toyota ja Volkswagen.