FIA rallidirektor vastas Sebastien Ogier teravale kriitikale

Nii Ogier kui Mäkinen on FIA-t kritiseerinud, et autoralli maailmameistrivõistlused juba varem ei jätkunud.

"Kurb on tõdeda, et olime enam-vähem viimased, kes taaskäivitasid oma sarja," kurjustas Ogier enne Rally Estoniat FIA-ga. "Me ei suutnud ära kasutada tõsiasja, et tegelikult oli olukord sel suvel üsna korras ja kontrolli all."

Mattoni sõnul tuli neil enne MM-sarja taaskäivitamist tõsiselt läbi analüüsida, kuna on reaalselt võimalik fänne taas raja äärde lasta. Tema arvates polnud enne augusti keskpaika mingit lootust võistlustega alustada, sest nad tahtsid igal juhul jätkata koos pealtvaatajatega.

"Võib-olla oleksime võinud ühe või kaks nädalat võita ning siis tagasi tulla, võib-olla oleksime suutnud minna Lätti (Liepaja rallile 14.-16. augustil - toim.), kuid varem alustamine polnud võimalik," ütles Matton portaalile DirtFish.

"Kui me juunis pidime otsuse langetama, teadsime, et enamikes kohtades lubatakse avalikud suurüritused uuesti augusti lõpust alates. See oli juunikuine trend. Võtsime vastu otsuse ja teatasime, et me ei tule tagasi enne, kui enamikes riikides lubatakse inimestel taas avalikel üritustel käia. Seepärast otsustasime, et alustame septembri alguses," põhjendas Matton.

WRC-sarja esimene koroonakriisi järgne etapp sõideti eelmisel nädalavahetusel Rally Estonial. Sari jätkub järgmisel nädalavahetusel Türgis, hooaja viimased võistlused on oktoobris Sardiinias ja novembris Belgias.