FIA rallidirektor: MM-sari jätkub kindlasti juba suvel

"Ausalt öeldes olen ma veendunud, et saame suve jooksul uuesti alustada, kuid mul pole kogu infot, et öelda hetkel 100%lise kindlusega, mis etapiga see hooaeg jätkub," sõnas Matton portaalile DirtFish.

"Teeme tihedat koostööd kõigiga, korraldades iganädalasi kohtumisi WRC Promoteri ja meeskondade vahel, et saada võimalikult täpne teave iga etapi olukorra kohta," jätkas ta.

Samas kinnitas Matton, et kõiki rallisid niikuinii enam korraldada ei jõua. "Tuleb arvestada kahe asjaga. Esiteks meretatagused etapid. Neid etappe on raske ringi tõsta ja logistika probleemide tõttu aasta teise poole kalendrisse mahutada. Euroopa puhul arvan, et Portugali ja Itaalia etappidele on kergem uus koht leida, kuid ilmselt peame võistluste formaate muutma, et lühema aja sisse rohkem etappe mahuks," arutles rallidirektor.

Matton tõi välja ka ühe olulise prioriteedi: "Edasilükatud etapid tuleb mängus hoida - see on tuleviku seisukohalt oluline. Ma ei usu, et oleme suutelised kõik etapid korraldama, ent tähtis on leida selline lahendus, et aidata korraldajatel tulevikuks ellu jääda," lisas Matton.

WRC-sarjas on hetkel peetud vaid kolm etappi ning edasi on lükatud juba Argentina, Portugali ja Itaalia rallid. Hetkeseisuga jätkuks MM-sari 16. juulil Keenia etapiga, kuid väga võimalik, et hooaeg saab jätkuda alles augusti alguses, kui peaks kavas olema Soome ralli.