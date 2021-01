FIA rallidirektor keerulisest hooajast: teadsin, et WRC sari jätkub Roomas või Eestis

"Paljud inimesed olid motiveeritud, et saavutada midagi ning vahepeal tulid otsused viimastel hetkedel," rääkis Matton, kelle sõnul ei pingutatud mitte ainult WRC-sarja, vaid ka kohalike meistrivõistluste nimel. "Seda kõike polnud lihtne teha, aga pingutused kandsid lõpuks vilja ja saime välja jagada korraliku väärtusega tiitlid."

Teatavasti toimus mullu WRC-s vaid seitse etappi. Hooaeg pandi pausile märtsis toimunud Mehhiko ralli järel ja jätkus septembri alguses, kui esmakordselt ajaloos peeti Rally Estonia MM-etapina.

Kui Rally Estonia oli pika pausi järel esimene MM-etapp, siis esimene rahvusvaheline ralli peeti juuli lõpus Roomas, kus toimus Euroopa meistrivõistluste (ERC) etapp. "Kohalikud organiseerijad ja valitsus töötasid usinalt selle nimel, et saaks võistlust uuel kujul läbi viia. See pidi olema nii neile kui ka eestlastele kõva väljakutse. Kõige keerulisem oli panna paika plaan, mis aitaks koroonaviiruse levikut kontrollida," lisas FIA rallidirektor.

Matton tunnistas, et polnud alati kindel, kas hooajaga õnnestub ikka jätkata. "Ma ei olnud alati enesekindel, sest oli nii paremaid kui halvemaid aegu. Paus venis päris pikaks. Olin aga veendunud, et WRC hooaeg jätkub Roomas või Eestis."

"Usun, et 2021. aasta pakub samuti väljakutseid, aga suhtun asja positiivselt," vaatas Matton tuleviku poole. "Tean, et mõned prestiižsed rallid jäävad tänavu ära, aga see ei tähenda, et neid tulevikus enam ei korraldata."

Praeguse seisuga algab uus hooaeg 21. - 24. jaanuarini toimuva Monte Carlo ralliga. "Ma ei saa seda garanteerida, aga hetkeseisuga see ralli toimub. Olen üsna enesekindel, et saame sellega hakkama. Loomulikult peab arvestama piirangutega ning tegelema muutustega. Kui suudame Monte Carlo ralli ära pidada, siis saame ka tulevikus etappe ikka korraldada. Loomulikult on aga kahju, et Rootsi ralli ära jääb," viitas Matton.