FIA rallidirektor jäi segast tagatiivaskandaali kommenteerides kummaliselt salapäraseks

Teadupoolest palus FIA kõikidel WRC meeskondadel kontrollida, kas nende masinate tagaosa vastab regulatsioonidele - hoolimata sellest, et näiteks Toyotal on üks ja sama lahendus olnud juba kaks aastat homologeeritud. Varem on FIA vihjanud, et küsimus on tekkinud regulatsioonide tõlgendamisel ning tootjatel palutakse Türgi ralliks muudatused sisse viia. Samas on jäänud segaseks, milliseid muudatusi üldse vaja on, kui kõik osad on niigi varasemast homologeeritud.

Ühest küljest Matton justkui vastas motorsport-total.com-i küsimustele, teisest küljest väga ei vastanud ka. Eks hinnake ise:

Härra Matton, miks on autode tagaosa juures muudatused vajalikud?

Homologatsiooni juures on eri tootjate puhul võimalikud erinevad tõlgendused. Siin täpselt nii ka oli, seega paluti olukord ära muuta.

Kui osade mõõtmed on regulatsioonidega täpselt ette antud, siis kuidas on erinevad tõlgendused üldse võimalikud?

Asi ei ole nii lihtne, et mõõtmed on ette antud... See on reegel, mis on üsna keeruline ja põhineb mitmetel eeldustel.

Tegu ei ole vaid "siit siiamaani" küsimusega, vaid arvesse tuleb võtta ka teisi eeldusi, mistõttu võivadki tekkida erinevad tõlgendused. Seetõttu olemegi sellises olukorras.

Kas regulatsioonid lubavad 30-millimeetrise "nuki", nagu Toyotal on?

Kui regulatsioone vaadata, on asi sellest keerulisem.

Kas teistel autodel on tagaosa korras?

See ei ole nii. Oleme palunud kõikidel tootjatel oma homologatsiooni kohandada.