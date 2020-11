FIA ralliboss vihjas, et Rally Estonia jääb pikaks ajaks WRC-kalendrisse

Mattoni sõnadest on võimalik välja lugeda, et WRC-sarja ja Rally Estonia koostöö ulatub kaugemale kui tänavune ja 2021. aasta.

"Ma tahaks Eestit esiteks tehtud töö eest tänada. Aga teiseks toob Rally Estonia WRC-sarja uusi ideid, väärtusi ja uut verd. Mitmed teised MM-etapid saavad Eestis tehtust õppida ja seda teavet enda kasuks tööle panna. Eesti inimesed jagavad väga lahkelt teiste korraldajatega uusi lähenemisi ja tehnoloogilisi nippe," rääkis Matton.

"Ma arvan, et Eesti on oma koha MM-sarjas välja teeninud. Eriti praegusel raskel ajal. Nad täidavad kõiki meie nõudmisi, mida MM-rallide korraldajatelt tulevikus ootame," lisas ta.

Mattonilt küsiti, miks on Eesti ja Soome 2021. aasta kalendris vaid paarinädalase vahega, viidates, et tegu on väga sarnaste rallidega.

"Võib-olla on Eesti teed tõesti Soome omadega sarnased, aga 100 protsenti samade rallidega tegu pole. Aga jah, nad on lähedased," vastas rallijuht.

2021. aasta Eesti MM-etapp toimub 15.-18. juulil.

