FIA president Rootsi rallist: teist korda sellisel kujul me seda enam ei korralda

"Olen kindel, et kõik on õppinud praegusest kogemustest. Oluline on see, et tänavu ralli toimub, aga enam seda sellistes tingimustes ei juhtu. Oleme rääkinud korraldajate ja promootoriga, et võtame kasutusele meetmeid, et kindlustada Rootsi ralli jätkamist ka edaspidi, kuid arvestame samal ajal ka tänavuse aasta kogemusega."

Todt lisas, et järgmisel aastal on Rootsi ralli kindlasti veel kalendris olemas.

"Meie väljakutse on kindlustada, et kui tahame lumerallit, siis me suudame ka lumerallit korraldada," sõnas WRC-sarja promootor Oliver Ciesla. Ciesla lisas, et nad töötavad koos Rootsi ralli peakorraldaja Glenn Olssoniga lahenduse leidmise nimel. "Seda pole lihtne teha. Ei saa lihtsalt öelda (korraldajatele), et kolige Kanadasse või Venemaale. Seda kõike ei saa 12 kuuga teha. Mul ei ole praegu vastust, aga järgmise kuue kuu jooksul loodame leida lahendusi."