FIA president kritiseeris rallimeeskondi: me elame maailmas, kus ei saa kliimamuutuste eest põgeneda

"Me oleme sellega (elektri- või hübriidautode kasutuselevõtuga - toim.) väga hiljaks jäänud. See on tõsiselt frustreeriv," sõnas Todt, vahendab Autosport.

"Kaks päeva tagasi oli Frankfurdis motomess ning need autod, mis polnud eletrilised, olid sisuliselt peidus. See on päris kõnekas. Me elame maailmas, kus ei saa kliimamuutuste eest põgeneda. Olen väga uhke vormel E üle ja vormel-ühe uute regulatsioonide osas, kuid kahjuks rallis, kus masinad on maanteel sõitvatele autodele väga sarnased, kasutame endiselt sisepõlemismootoreid," kurtis Todt ja lisas: "Vahest pole ka FIA ise olnud väga nõudlik, et muudatusi kiiremini nõuda. Igatahes parem hilja, kui mitte kunagi."

FIA tehnilise osakonna inimesed töötavad Todti sõnul selle nimel, et WRC-s saaks hübriidtehnoloogia kasutusele võtta alates 2022. aastast.