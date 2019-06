FIA lubadus: hübriidtehnoloogia ei riku WRC-d ega tee masinaid kallimaks

Järgmisel nädalal koguneb maailma mootorispordi nõukogu, misjärel avaldatakse rohkem detaile järgmise põlvkonna WRC autode kohta.

Meeskonnad pelgavad, et hübriidtehnoloogia võib ralliautode ehitamise muuta liiga kalliks. Samade muredega on pidanud võitlema näiteks vormel-1 sari, kus hübriidtehnoloogia tuleku järel on MM-tiitleid võitnud vaid Mercedese tiim.

"Meie eesmärgiks on autode hind jätta praegusega samaks," sõnas FIA rallidirektor Yves Matton Autospordile. "Plaan on kokku hoida muude tehniliste nüansside pealt, kuid me ei ole neid veel täpselt kokku leppinud."

Mattoni sõnul on rallisport praegu heas positsioonis ning selle pealt tahetakse veel edasi liikuda. "Tahame hoida seda, mis meil praegu on: kõik tootjad on tasemelt üksteisele väga lähedal ning see lubab uutel tootjatel võistlustega liitudes kohe kiire olla - täpselt nagu seda tegi Toyota."

Lisaks uutele autodele tuleb FIA-l paika panna ka see, mis saab praeguse põlvkonna WRC autodest tulevikus. 2017. aastal loodi näiteks eelmise generatsiooni autode jaoks WRC Trophy klass, mis osutus aga läbikukkumiseks.