FIA kõrge ametnik valas eestlased kiitusega üle: Rally Estonia võib olla edaspidigi WRC kalendris

Eestil oli aega WRC etappi ette valmistada 63 päeva. Portaali DirtFish küsimusele, kas eestlased said piisavalt hästi hakkama, et neile ka edaspidi MM-etappi usaldada, vastas Matton: "Vara on veel öelda, kuid loomulikult võime me tõdeda, et normaalses olukorras oleks see, mis nad saavutasid, andnud neile õiguse olla potentsiaalsete rallide nimekirjas, millel on õigus liituda MM-sarjaga."

"Teame, et meil on [kalendris] vähem kohti kui rallisid, kuid vähemalt on nad õigustatult potentsiaalsete kalendrisse lisatavate rallide nimekirjas."

"Tagasiside, mida ma olen kuulnud, on selline, et nende saavutatud tase on tõeliselt uskumatu - see on WRC tippralli ning neil oli selleks tööks aega vaid paar nädalat," jätkas Matton.

"Nad mitte ainult ei korraldanud ainult WRC rallit, vaid rakendasid kõiki neid COVID-i meetmeid, millel oli palju komplikatsioone. Samuti on tähtis, et nad said valitsuselt tuge, et WRC nii kõrgel tasemel tagasi ellu tuua."

Matton tunnustas Eesti riiki, et nad leidsid rallile keerulises majanduslikus olukorras 2,5 miljonit eurot toetusraha. "See on sellisel keerulisel ajal MM-sarjale väga positiivne. See loob meile paindlikuma olukorra ning toob sarja mingit uut verd. Nad said hakkama ühe parima ralliga, mida me sel aastal MM-sarjas näeme."

Rally Estonia kohta jagus kiidusõnu ka kuuekordsel maailmameistril Sebastien Ogier'l. "Esimest korda WRC rallit võõrustanud Rally Estonia korraldajad tegid fantastilist tööd," ütles ta. "Ralli oli väga hästi korraldatud ning kõik nautisid siin olemist. Teed olid kenad ning neil oli lõbus sõita. Kogu üritus oli väga positiivne."