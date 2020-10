FIA kõrge ametnik tõi Belgia rallist rääkides eeskujuks Eesti valitsuse ja Jüri Ratase

"Viimane tagasiside korraldajatelt oli see, et ralli toimub ning pole ühtegi tähtaega, et öelda: "Me mõtleme selle peale"," rääkis Matton DirtFishi portaalile.

Matton tõi eeskujuks Eesti valitsuse ja peaminister Jüri Ratase, kes tegid septembris Rally Estoniaga seotud inimestele riiki sisenemiseks karantiinierandi.

"Kõige tähtsam asi on valitsuse tugi. Tavaliste reeglite järgi poleks Eestis rallit teha saanud. See sai teoks vaid tänu valitsusele ja meie reegliteraamatu lisale S (FIA võistluste korraldamine koroonapiirangute tingimustes - toim), mis näitab, mida me ralli korraldamiseks teeme," jätkas Matton.

"Meie sanitaareeskirjade järgmine lubab meie inimestel minna riikidesse, kuhu neid muidu ei lubataks. See on reaalsus. Kui meil on valitsuse toetus, siis usume, et rallisid ei tühistata viimasel hetkel. Kuid olukord muutub igapäevaselt, mis võib viia selleni, et valitsus ei suuda mõnda asja kontrollida ja peab vastu võtma teatud otsuseid. Loodan, et Belgias see nii ei ole ja me suudame edasi minna planeeritult ja korraldada kõik rallid."

Rally Estonia avatseremoonia Tartus ERM-i muuseumis. Foto: Jarek Jõepera/Rally Estonia

Kuigi hiljuti jäi Belgias ära teine suur autospordiüritus Condrozi ralli, ei tohiks see Ypresi ralli jaoks olla liiga suur häirekell. "Neid rallisid ei saa üks-ühele võrrelda. Ei saa võrrelda professionaalset ja amatöörlikku organisatsiooni. Condroz toetub rohkem vabatahtlikele ja see on mittetulundusühing. Lähenemine on teistsugune kui siis, kui su üritust korraldavad selleks palgatud inimesed," sõnas Matton.

Ypresi ralli on kavas 19.-22. novembrini. Autoralli MM-sari lõpeb detsembris Itaalias Monza ralliga, mis peetakse 4.-6. detsembrini.