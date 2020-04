FIA juht: WRC-sari tuleb kriisist välja tugevamana kui eales varem

Matton rääkis intervjuus portaalile DirtFish, et kohtub sarja aktsionäridega regulaarselt ning kogu osakond töötab koroonaviiruse kriisist väljumise strateegia nimel. "Praegusel ajal oleme näinud, kuidas paljud inimesed teevad kriisi ajal suurepärast tööd, eriti tervishoiu töötajad," sõnas Matton. "Just nemad on meie kangelased ja peame kõik olema neile tänulikud."

"Me teame, et kriisil on suur mõju kogu motospordile ja ka WRC-le," jätkas ametnik. "Mul on tunne, soovime seda väga ka FIA-s, et WRC on kriisi järel tugevam kui eales varem. Saan hetkel öelda, et diskussioonid on aktsionäridega käimas ning need on avatumad kui varasemalt. Ükski idee pole hetkel tabu."

Matton lisas, et kõige olulisem on kõik osapooled WRC-sarjas alles hoida. "Olles ise töötanud Citröeni rallimeeskonna juhina, mõistan täiesti, et meeskonnad on investeerinud masinatesse, mis hetkel ei sõida ja peame leidma lahenduse, et hoida neid sarjas ka 2021. aastal. Praegu on aeg teha õigeid otsuseid, mitte kiireid."

Koroonaviiruse pandeemia tõttu on ametlikult edasi lükatud juba Argentina, Portugali ja Sardiinia ralli. Segadus keerleb juuli keskele planeeritud Keenia MM-etapi ümber, aga tõenäoliselt lükatakse ka see edasi. "Peamine on, et kõik meeskonnad ja organiseerijad tahavad jätkata esimesel võimalusel ning on jätkuvalt pühendunud, et olla osa WRC-sarjast."

Matton lisas, et kõik tiimid soovivad jätkata ka 2022. aastal, mil võetakse kasutusele hübriidtehnoloogia. "Võib-olla peame mõned muutused plaanides tegema, aga nad kõik on öelnud, et soovivad 2022. aastal jätkata ning see on tulevikku silmas pidades kõige tähtsam."

Belglase sõnul mõtlevad tiimid ka WRC-sarja jätkusuutlikuse peale. "Mõeldakse ideele, et igal etapil võiks olla stardis kokku 20 tehaseautot. See annab mulle palju positiivsust ja enesekindlust juurde WRC-sarja tuleviku osas. Meeskonnad tahavad olla sarjas mitmel erineval tasandil ehk mitte ainult liidrina, vaid olla seotud ka teiste programmidega. Kõik on väga avatud, et leida parim lahenduse WRC ja kogu rallispordi tuleviku jaoks."