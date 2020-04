FIA juht lükkas kuuldused miljonieurostest autodest ümber ning avaldas uute WRC-masinate hinna

Idee (jätkata praeguste GRE (Global Race Engine) mootoritega ka 2022. aastal) suur toetaja oli Toyota eesotsas pealiku Tommi Mäkineniga. Hyundai ja M-Sport soovisid jätkata odavamal viisil ehk praeguste R5 autode peal ning kasutada edaspidi masinatel Rally2 jõuallikat.

M-Spordi mänedžeri Malcolm Wilsoni hinnangul kujuneks uute masinate hinnaks koguni miljon eurot. "Need autod on liiga kallid. Minu arvates läheb see ralli DNA-ga vastuollu. Hullumeelne on kihutada miljonieurose autoga kuskil Argentiinas, kus on väga halvad kruusateed. Usun, et suudaksime rallifännidele pakkuda sama vaatemängu märksa madalama hinnaga," sõnas Wilson Motorsport Magazine'is tänavu jaanuaris.

FIA rallidirektori Yves Mattoni sõnul on asi nii suurtest kulutustest kaugel. "Meie tehtud kalkulatsioonide ja meeskondadelt saadud informatsiooni põhjal jäävad autod samale hinnatasemele, millest me oleme rääkinud ehk 500 000 eurot," rääkis juht DirtFishile.

"Meie peamine eesmärk oli leida ühine keel kõikide tiimide vahel, et nad kõik jätkaksid ka 2022. aastal. Me ei taha kedagi välja jätta. Arutati pikalt ning lõpuks leiti Rally2 mootoriga seoses keerulisi takistusi. Hakkasime töötama selle nimel, kuidas vähendada drastiliselt GRE mootori hinda," põhjendas Matton otsust. "Ma ei ütle, et kulud jäävad samaks, mis Rally2 mootoriga, aga oleme leidnud hea kompromissi ja ühtlasi jäävad nüüd ära Rally2 jõuallika kulukad edasiarendused."

"Lisaks külmutame GRE mootori edasi arendamise," jätkas FIA juht. "See oli kokkuvõttes parim kompromiss, kui võtta arvesse praeguse mootori kulude vähendamist ning asjaolu, et Rally2 jõuallika kasutamine sellisel kujul, nagu see praegu on, poleks võimalik ning selle edasi arendamine muudaks mootori hoopis kulukamaks."