FIA boss kiitis Rally Estonial hästi töötanud koroonaviiruse ettevaatusabinõusid

"Eestis oli esimene kord, kui kasutasime vastavaid COVID-19 ettevaatusabinõusid. Kindlasti õppisime selle käigus palju uut ja olen kindel, et õpime ka edasi," sõnas Matton DirtFishile.

"See töötas tõesti hästi. Kindlasti oli seal palju piiranguid, kuid see on ainus viis, kuidas mootorispordivõistlusi praegu korraldada," jätkas Matton ja lisas: "See pole kellelegi lihtne. Me ei näe, et Türgi ralli korraldamise mõttes selles osas midagi muutuks."

84 miljoni elanikuga Türgis on olnud koroonajuhtumite arv kogu viimase kuu tõusutrendis - keskmiselt on avastatud 1500 uut haigusjuhtumit päevas ning surnud on umbest 50 inimest päevas. Kokku on Türgis viirus nõudnud juba enam kui 7000 inimese elu.

DirtFish tõi võrdluseks, et 1,3 miljoni elanikuga Eestis on olnud siiani kokku 64 surmajuhtumit.

18.-20. septembrini sõidetav Türgi ralli peetakse tänavu ilma publikuta.