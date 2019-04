Fernando Alonso soovib Tänaku masina rooli istuda, Mäkinen andis rohelise tule

Hiljuti testis Alonso Lõuna-Aafrikas Toyota Hiluxi ralliautot, mis on mõeldud maratonrallide jaoks. Maitse suhu saanud hispaanlane soovib nüüd kätt proovida ka WRC autos.

Alonso testisõitu on aga pisut keeruline korraldada, sest testipäevade piirangu tõttu peaks hispaanlane selleks ootama hooaja lõpuni. Teine võimalus on aga hispaanlane Soome lennutada, sest Puuppolas asuva tehase lähiümbruses ei ole Toyota jaoks testiaeg piiratud.

"FIA piirangud tekitavad meie jaoks väikese probleemi, seega on lühikeses plaanis seda testimist pisut keeruline korraldada," rääkis Mäkinen Hispaania meediale. "Samas tahame kõik Fernandole seda võimalust pakkuda, nii et leiame sobiva lahenduse. Parim võimalus on ilmselt ühildada Fernando sõit mõne promoüritusega, et see ametliku testipäevana kirja ei läheks. Fernando on muhe tüüp - mul oli võimalus temaga Jaapanis kohtuda."