Fernando Alonso istub Kataloonia rallil Toyota WRC auto rooli?

Alonso on ise välja öelnud, et teda ootab pärast Le Mans'i 24 tunni sõitu tänavu ees veel kaheksa võistlust. Kuna mees ise ei soostunud avaldama, millisi võistlusi ta täpselt silmas peab, on spekuleeritud, et ta võib hakata ette valmistuma Toyota Gazoo meeskonna ridades järgmisel aastal Dakari rallil osalemiseks.

Üheks ettevalmistuse osaks oleks ka kodusel Kataloonia rallil WRC auto roolis osalemine. Varem on kirjutatud sellest, kuidas Alonso on pärast Toyota Hiluxi pikamaaralliauto testimist soovinud kätt proovida ka WRC autos.

Sardiinia rallil osaleb neljanda Toyota auto roolis meeskonna testisõitja Juho Hänninen.