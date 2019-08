Fänn põletas Soome rallil raja ääres tõrvikut. Korraldajad marus: me ei tea, kas ta on kohalik või välismaalane

ÄLÄ POLTA METSÄÄ‼️



Kuivuuden takia pyydämme vakavasti huomioimaan metsäpalovaroituksen Neste Rallin reitillä - ei avotulia!



DO NOT BURN THE FOREST‼️



Please take seriously the danger of forest fires as the terrain in Neste Rally Finland’s route is extremely dry - no open fires!