Evans usub, et suudab Tänaku eeskujul Mehhikos väga kiire olla

"Ma pole sellele üldse mõelnud (et olen liider- toim.)," tunnistas Evans nädal enne Mehhiko ralli algust.

"Võib tunduda, et Rootsi ja Mehhiko etappide vahel on pikk aeg (neli nädalat), kuid tegelikult möödub see väga kiiresti. Eelmisel nädalal testisime masinat Hispaanias, kui lisada juurde reisimise aeg, kulus neli päeva. Pärast seda on vaja videod üle vaadata ja märkmetega tööd teha. Ja nii see aeg lendab ja peagi ongi aeg lennukile minna," jätkas Evans.

Eelseisvat Mehhiko rallit peab waleslane eeskätt füüsiliselt väga raskeks. "Meid ootab füüsilises plaanis suur väljakutse, sest masinas on väga palav ja õhk on hõre, kuid me oleme teinud vastavaid treeninguid ja olen kindel, et kõik läheb hästi," sõnas ta.

Kuigi Toyota meeskond pole suutnud Mehhikos viimasel kolmel aastal väga häid tulemusi näidata, usub Evans, et kõik on võimalik.

"Usun, et me oleme sellest üle. Oti (Tänak) eelmisel aastal näidatud kiirus ja teine koht tõestavad, et see on võimalik," rääkis Evans.

Waleslane lisas, et kuna neil tuleb liidritena konkurentidele teed puhastada, on Mehhikos väga suurt edu siiski raske ennustada. "Vihm muudaks meie olukorda märkimisväärselt. Kuid vihma tõenäosus on väga väike ja seda peab ka väga kõvasti sadama, et midagi tõeliselt muutuks. Me peame nendes oludes lihtsalt hakkama saama."

Hooaja kolmandaks etapiks olev Mehhiko ralli algab 12. märtsil.