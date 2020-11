Evans tõi välja Hyundai ühe eelise Toyota ees: kõlab väiksena, aga sellised asjad loevad

Itaalias Monza ringrajal ning selle ümbruses toimuv MM-etapp on kavas 4. - 6. detsembrini. Viimase ralli eel hoiab liidrikohta Toyota sõitja Evans, kelle edu tiimikaaslase Sebastien Ogier' ees on 14 punkti.

Koroonaviiruse pandeemia tõttu pole aga jätkuvalt kindel, kas Monza ralli ikka toimub. Mäletatavasti järgmisel nädalal toimuma pidanud Ypresi MM-etapp jäeti juba ära.

"Ausalt, ma ei kuula üldse neid (spekulatsioone). Hoian oma pea maas ja keskendun sellele, millele on vaja, et ralliks valmistuda," rääkis waleslane portaalile DirtFish. "Mõistagi ei tea ma Monza kohta palju. Ma pole sealsel üritusel varem käinud ning seega valmistun selleks pardakaamera salvestuste vaatamiste ja teiste tavapäraste viiside abil."

Evansi sõnul on neil Monza ralli eel kavas üks ühepäevane test. "Ma ei tea täpselt, kus see toimub, aga Monzale väga lähedal. Väga oluline on taas autos olla," sõnas britt, kellel on kahju, et nad ära jäänud Ypresi ralli eel Toyotat testida ei jõudnud.

"Hyundai testis veidi varem ning neil on seega olnud üks lisapäev autos. Tean, et see on väike asi, kuid sellised asjad loevad. Üks lisapäev autos asfaldi seadistusega oleks olnud tore. Enam me ei saa aga midagi muuta," tõdes Evans.

Lisaks Evansile ja Ogier'le on veel hooaja viimasel etapil võimalus meistriks tulla Hyundai sõitjatel Thierry Neuville'l ja Ott Tänakul. Tõsi, nende võimalused on üsnagi minimaalsed. Neuville jääb Evansist maha 24 ja Tänak 28 punktiga.