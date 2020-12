Evans: rahulikult istudes ei võida kunagi midagi, kõik riskisid natuke

"Katse alguses oli palju seisvat vett, kuid ma tundsin, et meil on puhas sõit. Siis hakkas aeglaselt lumiseks minema ning ma mõtlesin, et sõidan pisut liiga aeglaselt - see oli üldine tunne," lausus ta.

"Lumi läks pisut hullemaks, aga pidamine oli enamus kohtades alles ning asi polnud nii hull. Tulime väikse pidurdusega paremkurvist läbi ning seal oli asfaltkate muutunud. Kui ma sellel pidurdasin, tundus see nagu klaas ning meil polnud mingit šanssi hoogu maha võtta. See tabas mind tõelise ülaltusena, aga nii need asjad vist käivadki."

"See pole ideaalne - mäng on nüüd enam-vähem läbi, aga mis mul öelda? Sa pead seal olema, sa pead proovima. Sa ei võida midagi, kui sa rahulikult istud ning ma arvan, et kõik riskisid natuke. Mul oli tegelikult kattemuutus legendis kirjas, aga ma ei arvanud, et see nii ekstreemne on."

"Mis ma teha saan? See on kindlasti karm, aga on, nagu on. See pole täiesti läbi, kuni see on läbi, aga ilmselgelt on nüüd Sebil lihtsam töö ära teha. Olen tiimi pärast väga löödud, sest konstruktorite tiitli poolest tundusid seisud väga head. Mul on väga kahju, et mu viga selle samuti rikkus. Meil oli kogu aasta fantastiline auto ja meeskond, seega ma olen pettunud nii endas kui ka nende pärast."

Championship chances are pretty slim now & I'm sorry for @TGR_WRC as we've dented their title hopes as well. We knew about a surface change under the snow but didnt anticipate such a big change in grip levels. We hope to be back tomorrow and keep doing our best until the end. pic.twitter.com/GFGVCSkY84 — Elfyn Evans (@ElfynEvans) December 5, 2020