Evans: Ogier oli omaette liigast, tiitli nimel pean hakkama rohkem riskima

Kaheksandat korda Monte Carlo rallil triumfeerinud Sebastien Ogier' lähimaks ohustajaks oli just Evans. Kuid ka britt kaotas prantslasele lõpuks 32,6 sekundiga.

"Sebastien sõitis loomulikult väga hästi ning ausalt öeldes oli ta lõpuks omaette liigas," tunnistas Evans. "Vaatasin kiiruskatsete aegu ning see ajas närvi, kuid ma polnud piisavalt enesekindel, et riskida."

Evans lisas, et järgmistel etappidel peab ta hakkama rohkem piiri peal sõitma. "Tundsin, et riskid on sel nädalavahetusel kiiresti sõitmiseks liiga kõrged, aga teame, et kui tahame tiitli eest võidelda, peame tulevastel rallidel hakkama riskima."

Teisel kohal lõpetanud britt noppis kolm silma juurde ka punktikatselt. "Võime punktide üle uhked olla, aga loomulikult tahame rohkem. Loodetavasti oleme järgmisel korral juba tugevamad," sõnas Evans, kes kaotab üldarvestuses Ogier'le üheksa punktiga.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 26. - 28. veebruarini Lapimaal toimuva Arctic ralliga.