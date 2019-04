Evans ja Meeke ootavad autoralli MM-sarja tehnoloogilist uuendust

Korsika rallil tuli Evansil reedel hoog maha võtta, sest ta jõudis tehniliste probleemidega võidelnud Meeke`ile järele. Kuigi korraldajad märkisid liidrikohal sõitnud Evansile hiljem parema aja, näeks waleslane meeleldi, et FIA võtaks kasutusele uue tehnoloogia.

Hetkel on taoline süsteem - push-to-pass - ka FIA-s välja töötatud, kuid seda pole veel kasutusele võetud.

"See süsteem on olemas, võtame kasutusele," sõnas Meeke, vahendab Autosport. "See muudaks olukorra märksa paremaks."

Ka Evans oli rivaali ettepanekuga nõus: "Ma ei tea kuigi hästi, kuidas see täpselt töötab, aga see tundub väga mõistlik. Selliseid asju (konkurendile jäädakse jalgu - toim) juhtub ikka rallidel. Tean Krisi hästi ja olen kindel, et ta ei teadnud, et oleme talle järele jõudnud."

FIA rallidirektor Yves Matton märkis, et push-to-pass süsteem on nende selle aasta tööplaanis ja rakendub arvatavasti 2020. aastast. "See on järgmiseks aastaks tehtud, kui me jõuame kokkuleppele, kuidas seda kasutada. Sportlikke regulatsioone ei saa keset aastat muuta."