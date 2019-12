Evans esimesest kokkupuutest Toyotaga: ma ei mõtle veel rallide võitmisest

Praeguseks on Evansil tehtud ka esimene test Toyota roolis. Evansi sõnul on muljed positiivsed.

„Kõik oli minu jaoks positiivne. Loomulikult läheb mul veel aega, et meeskonnaga kohaneda. Olin ju pikalt M-Spordis, kuid Toyotas tehti kohe kõik, et end mugavalt tunneksin,“ rääkis Evans WRC kodulehele.

„Auto tundus hea ning saavutasin kiiresti mugava tunde. Tagasiside oli samuti hea,“ lisas ta.

Evans istub sel nädalal Soomes taas Toyota rooli. Seejärel on järgmine test kavas juba jaanauri alguses alpides. See on viimane ja otsustav test jaanuari lõpus toimuvaks Monte Carlo ralliks.

„Ma ei mõtle veel selle ralli võitmisele. Ma ei ole rallide kaupa eesmärke paika pannud. Sama on seis ka MM-sarja üldarvestuse seisukohalt. Minu eesmärgiks on minna Montesse ja teha seal enda maksimaalne sooritus,“ sõnas Evans.