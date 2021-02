Evans avaldas Latvalale muljet: ta oli ainus, kes ei teinud vigu

Mullu hooaja üldarvestuses teiseks jäänud Evans alustas tänavust hooaeg Monte Carlos teise kohaga. Teda edestas ainult seitsmekordsest maailmameistrist tiimikaaslane Sebastien Ogier.

"Evans ei teinud Monte Carlos ühtegi viga. Minu arust oli ta ainus sõitja, kes niimoodi ralli läbida suutis. Ta sõitis väga stabiilsest ning targasti," kiitis Latvala WRC kodulehe vahendusel hoolealust. "Ta ei leidnud uute rehvidega sõites õiget enesekindlust, aga mõistis seda ja tõi punktid koju. Minu hinnangul on see väga küps lähenemine. Teame, et kiirus on tal olemas - ta näitas seda eelmisel aastal korduvalt."

"Kui Sebastien sõidab Monte Carlos, võib ta olla omaette tasemel," sõnas Latvala prantslase kohta, kes teenis karjääri kaheksanda võidu Monte Carlos. "Elfyn käitus targasti ning ei võtnud suuri riske. Nüüd saame näha, kuidas edasine hooaeg mööduma hakkab."

"Rääkisin veidi Gwyndafiga (Elfyni isa - toim). Ütlesin talle, et Elfyn tegi mullu suure sammu edasi. Ta tunneb end meeskonnas väga mugavalt, on rahul autoga ning on näha, et tal on kõik olemas. Usun, et Elfyn võitleb ka tänavu tiitli eest," lisas Latvala.

Autoralli MM-sarja hooaeg jätkub 26. - 28. veebruarini Lapimaal toimuva Arctic ralliga.