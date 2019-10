Esapekka Lappi: Walesis on kiiresti sõitmiseks mune vaja

"Walesi etapp on ikooniline. Siin on kõike: sõidetakse pimeduses, vihmas, udus ja tuules," rääkis Lappi Soome meediale. "See on alati suur väljakutse. Walesis on kiiresti sõitmiseks mune vaja. Üks tähtsamaid aspekte on teha auto selliseks, et see ei oleks igale ilmastiku muutusele kohe tundlik."

"Walesile eelnenud testid läksid hästi, aga sõitsime ainult kuivades oludes," jätkas soomlane. "Seda arvestades poleks vihm meie jaoks kõige parem. Samas, Türgis saime vihmas ilusti hakkama."

Lappile on see neljas kord Walesis võistlemiseks, mullu saavutas soomlane kolmanda koha.